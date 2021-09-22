الهند تسجل حوالي 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و383 وفاة

كورونا في الهند

سجلت وزارة الصحة الهندية 26 ألفا و964 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 33 مليونا و531 ألفا و498 شخصا.

وذكرت الوزارة، وفق ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية، اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 383 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 445 ألفا و768 شخصا.

وأفادت بأن 34 ألفا و167 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 32 مليونا و783 ألفا و741 شخصا.