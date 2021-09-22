رئيس الأركان الأمريكي يناقش مع نظيره الروسي موضوع القواعد العسكرية قرب أفغانستان

التقى قائد عسكري أمريكي كبير نظيره الروسي، يوم الأربعاء، على خلفية كفاح الولايات المتحدة للحصول على حقوق إنشاء قواعد عسكرية وغيرها من أشكال الدعم لمكافحة الإرهاب في البلدان المتاخمة لأفغانستان، وهي خطوة عارضتها موسكو بشدة.

يأتي الاجتماع في العاصمة الفنلندية، هلسنكي، بين الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، ورئيس الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف، في وقت حاسم في أعقاب الانسحاب العسكري من أفغانستان.

دون وجود قوات على الأرض؛ تحتاج الولايات المتحدة إلى صياغة المزيد من القواعد وتبادل المعلومات الاستخباراتية وغيرها من الاتفاقيات للمساعدة في مراقبة مقاتلي القاعدة و”داعش” في أفغانستان؛ للتأكد من أنهم لا يعيدون تجميع صفوفهم ويشكلون تهديدا لأمريكا وحلفائها.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في يوليو ، إن موسكو حذرت الولايات المتحدة من أن أي نشر للقوات الأمريكية في البلدان المجاورة لأفغانستان “غير مقبول”.

وأضاف: روسيا أخبرت الولايات المتحدة “بطريقة مباشرة ومباشرة أنها ستغير الكثير من الأشياء ليس فقط في تصوراتنا لما يجري في تلك المنطقة المهمة، ولكن أيضا في علاقاتنا مع الولايات المتحدة”.

وأردف “ريابكوف”: روسيا أجرت “محادثات صريحة” مع دول آسيا الوسطى لتحذيرها من السماح للقوات الأمريكية داخل حدودها.

ورفض “ميلي” الإدلاء بتفاصيل الاجتماع للصحفيين المسافرين معه إلى هلسنكي.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء؛ قال المتحدث باسم ميلي، العقيد ديف باتلر ، إن الاجتماع كان “استمرارا للمحادثات الهادفة إلى تحسين اتصالات القيادة العسكرية بين البلدين لأغراض الحد من المخاطر وإزالة الصراع العملياتي”.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على عدم الكشف عن تفاصيل المحادثات، وهو ما جرت العادة في الاجتماعات والمكالمات السابقة.

لكن قبل أيام قليلة فقط، أوضح “ميلي” أن قضية القاعدة كانت موضوعا رئيسيا في ذهنه في هذه الرحلة الأوروبية، قائلا إنه ناقشها مع نظرائه في الناتو عندما التقوا في أثينا في عطلة نهاية الأسبوع.

حذر “ميلي” ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومسؤولين في المخابرات الأمريكية من أن تنظيم القاعدة أو تنظيم “داعش” يمكن أن يتجددا ويشكلا تهديدا للولايات المتحدة في غضون عام إلى عامين.

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