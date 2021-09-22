رئيس المجلس الرئاسي الليبي يستعرض مع أبوالغيط خارطة الطريق للانتخابات اللييبة

رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفي

استعرض رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بمقر البعثة الليبية بنيويورك، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الجهود التي قام بها المجلس الرئاسي منذ توليه السلطة لدعم مسار التسوية السياسية، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم، تلبية لتطلعات الشعب الليبي.

وأكد أبو الغيط – وفقا لوكالة الأنباء الليبية دعم جامعة الدول العربية، لجهود المجلس الرئاسي في تنفيذ خارطة الطريق التي تقود البلاد للمصالحة الوطنية الشاملة، والاستحقاق الانتخابي المقبل، مجددا التزام الجامعة بمواصلة دورها الداعم للتوصل إلى تسوية توافقية شاملة للوضع في ليبيا.