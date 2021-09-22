رئيس وزراء الهند: زيارتي للولايات المتحدة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية والمقرر أن تستمر ثلاثة أيام، تهدف إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مودي قبل مغادرته (نيودلهي) للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الهندي – حسبما نقلت قناة “إن دي تي في” الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء – إن زيارته أيضا ستعمل على توطيد العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين اليابان وأستراليا والمضي قدما في التعاون بشأن القضايا العالمية المهمة.

وأضاف أن زيارته للولايات المتحدة والتي جاءت بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن تهدف إلى مواصلة الحوار بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول المجالات ذات الاهتمام المشترك .. كما أعرب رئيس الوزراء الهندي عن تطلعه إلى لقاء نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لمناقشة القضايا العالمية.

وأوضح رئيس الوزراء أن خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سيركز على التحديات العالمية الملحة بما في ذلك جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحاجة إلى مكافحة الإرهاب والتغير المناخي.

وأشار إلى أنه خلال اجتماعه مع الرئيس بايدن، فإنه سيستعرض الشراكة الإستراتيجية العالمية الشاملة بين الهند والولايات المتحدة ويتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

وحول القمة الرباعية الأولى وجها لوجه، قال رئيس الوزراء الهندي إن اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا سيوفر فرصة لتقييم نتائج القمة الافتراضية التي عقدت في مارس الماضي وتحديد أولويات الالتزامات المستقبلية على أساس رؤية مشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

وأضاف أنه سيلتقي أيضا برئيس الوزراء الأسترالي ورئيس الوزراء الياباني لتقييم العلاقات الثنائية القوية مع بلديهما ومواصلة التبادلات المفيدة حول القضايا الإقليمية والعالمية.

ومن المقرر أن يرافق رئيس الوزراء الهندي وفد رفيع المستوى يضم وزير الشئون الخارجية إس جايشانكار ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال.