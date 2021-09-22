ليبيا نيوز

تطعيم أكثر من 21.4 مليون شخص في المغرب بلقاح كورونا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بلغ 21 مليونا، و412 ألف شخص حتى أمس.

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قناة ليبيا

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