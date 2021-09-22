تطعيم أكثر من 21.4 مليون شخص في المغرب بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بلغ 21 مليونا، و412 ألف شخص حتى أمس.

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