تدابير إضافية يتخذها الرئيس التونسي مع استمرار تعليق البرلمان

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد -الأربعاء- أمراً رئاسياً يتعلق بـتدابير استثنائية، تمثلت في مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حدٍ لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

وتضمنت أيضاً التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، كذلك التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية، علاوةً على مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وشملت هذه التدابير أيضاً أن يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

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