سفير كوريا الجنوبية: 2 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع مصر

سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك

كشف سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، عن أن حجم الاستثمارات الكورية المباشرة في مصر يبلغ 800 مليون دولار، فيما يبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 2 مليار دولار بعد أن كان 1.5 مليار دولار العام الماضي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأكد هونج جين ووك، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، أن اقتصاد مصر يزيد رغم وجود صعوبات، متوقعًا أنه المستقبل سوف تزيد المعدلات الاقتصادية لكي تكون وسط الاقتصادات القوية بالعالم، بحلول عام 2050.

وأكد أن هذه الأيام يحتفل الشعب الكوري بـ”عيد الشكر”، الذي يقدمون خلاله طقوس تقديس الأسلاف والشكر على الحصاد بعد انتهائه خلال تلك الفترة التي توافق سنويًا منتصف فصل الخريف، لأن أجداد الكوريين كافحوا لكي يظل حصاد المحاصيل وفيرًا يكفي لإطعام أفراد الشعب.

وأضاف السفير الكوري، أنه معجب بالثقافة المصرية رغم فترة إقامته البسيطة في مصر التي لم تتخط عام ونصف، وأنه اعتاد خلال شهر رمضان المبارك أن يتجول في شوارع القاهرة ومعه زوجته لكي يشاهدوا طقوس المصريين الجميلة للاحتفال بالشهر الكريم مثل الفوانيس المضيئة، خصوصًا في منطقة مسجد الإمام الحسين وخان الخليلي، حيث زار تلك المنطقة وجلس على مقهى الفيشاوي الذي كان مصدر إلهام صاحب نوبل الأديب العالمي نجيب محفوظ.

وأشار السفير هونج جين ووك، إلى أن اللغة العربية رغم صعوبتها بالنسبة للكوريين لكنها ممتعة، وأنه بدأ تعلمها منذ عام، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا كبيرا ببلاده على تعلم العربية، وأن الطلاب في كوريا يقبلون على دراسة العربية كلغة ثانية بعد الإنجليزية مباشرة، لكونها لغة ثرية للغاية، فضلًا عن رغبة معظمهم في ضمان فرص عمل بالشركات الكورية المنتشرة في مصر والدول العربية، موضحًا أن هناك قرابة ست جامعات كورية بها أقسام متخصصة في العربية ويدرس فيها عشرات الآلاف من الطلبة.

وأكد أن كليات الألسن بالجامعات المصرية بها أقسام للغة الكورية، فضلًا عن الكلية المصرية الكورية التابعة لوزارة التعليم العال المصرية ببني سويف والمتخصصة في الهندسة الإلكترونية، والتي يعمل خريجوها مباشرة في مصنع سامسونج العملاق ببني سويف أو مصنع “إل جي” بمدينة العاشر من رمضان، وأن هذا العام سيشهد تخرج الدفعة الأولى من طلبة الكلية الذين سيكون امامهم فرصة السفر للعمل بالشركات الكورية، بعد تخفيف القيود المفروضة بجميع الدول بسبب تفشي فيروس كورونا، معلنًا عن توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بنى سويف ومصنع سامسونج يتولي بموجبها المصنع تدريب 30 طالب فى الأجازة، وأن شركة الهواتف الكورية تخطط لإنشاء مصنع جديد ببني سويف متخصص في إنتاج التابلت.