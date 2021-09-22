المغرب.. “أخنوش” يكشف عن الأغلبية الحزبية في حكومته

كشف رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، المعيّن من قبل الملك محمد السادس ، عن الأغلبية الحكومية التي جاءت بعد لقاءاتٍ عدة، أجراها مع مُمثّلي الأحزاب السياسية.

وأفضت مشاورات، مرّت وفق منهجية ديمقراطية تحكمها مقتضيات الدستور؛ إلى تشكيل الأغلبية التي كشف عنها رئيس الحكومة المغربية المعيّن من قبل الملك، في مؤتمر صحفي، عرض فيه هوية الأحزاب التي ستُشكّل الائتلاف الحكومي المقبل.

وألقى “أخنوش”، كلمةً بحضور ممثلين عن حزبي “الاستقلال” و”الأصالة والمعاصرة، المشاركين في الأغلبية إلى جانب حزبه، قال فيها إن الأغلبية الحكومية جاءت منسجمة وفعالة وتبلورت بعد لقاءاتٍ عدة أجراها مع ممثلي الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى وعي عميق أبدته الأحزاب للانخراط في العمل الوطني لخدمة الشعب.

وعزى “أخنوش” الإسراع في تشكيل الأغلبية الحزبية، إلى إدراكه دقة الظرف الذي تمر به البلاد، وتحديات المرحلة التي تتطلب “وعيا ديمقراطيا من أجل العمل على تنفيذ مضامين الميثاق الوطني من أجل التنمية الذي دعا إليه الملك محمد السادس.

ونوّه رئيس الحكومة المكلف بأنه سيعمل بمعية الأحزاب السياسية على تشكيل أغلبية فعالة ومتماسكة.

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