الجيش اليمني يحرر مناطق في مديرية عسيلان من قبضة الحوثيين

الجيش اليمني

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، من تحرير واستعادة مناطق ومواقع في مديرية عسيلان، من قبضة الحوثيين.

وأكد مصدر عسكري يمني – حسبما ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) – أن قوات الجيش مسنودة من المقاومة الشعبية تعاملت مع عناصر الحوثي بكل حزم، وقامت باستعادة كل من مناطق السويداء، والصفراء، والسليم، والعلم، لافتاً أن الجيش يواصل تقدمه وسط انهيار وفرار جماعي لعناصرالحوثية.

وأكد أن قوات الجيش ماضية في معركة تطهير بيحان وعسيلان من عناصر الميليشيا، وستستمر في تقدمها الميداني صوب محافظة البيضاء.