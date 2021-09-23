العاهل السعودي: السلام هو الخيار الإستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط عبر حل القضية الفلسطينية

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء: إن السلام هو الخيار الإستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط عبر حل القضية الفلسطينية، مؤكدا التزام المملكة بتقديم المساعدات للدول المحتاجة.

وأضاف في كلمة موجهة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التغير المناخي، وفقا لسكاي نيوز.

وأكد العاهل السعودي، دعم المملكة للجهود الدولية لمواجهة وباء كورونا.

ودعا لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات، مشيرا إلى أن السعودية قطعت أشواطا كبيرة لدعم الصناعات المحلية وتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي تهدد طرق الملاحة الدولية، مؤكدًا أن عناصر الحوثي ترفض الحلول السلمية.