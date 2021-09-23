الاتحاد الأوروبي يدعو لتعزيز الثقة مع واشنطن بعد الأزمة الفرنسية – الأمريكية

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء في مستهل لقاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العمل بهدف تعزيز الثقة ضمن شراكتهما بعد الأزمة بين واشنطن وباريس.

وقال بوريل “يمكننا تعزيز الثقة بيننا”، لافتا إلى “أسبوع بالغ الاضطراب” في أروقة الأمم المتحدة التي بدأت اجتماعات جمعيتها العامة الثلاثاء، فيما أعلن بلينكن أن الشريكين يعملان أصلا في شكل وثيق “في العالم اجمع، ويشمل ذلك طبعا أفغانستان ومنطقة الهند – المحيط الهادى وأوروبا”.