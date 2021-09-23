وزيرة الخارجية والتعاون الدولي تلتقي وزير خارجية مالي 

نيويورك 23 سبتمبر 2021 (وال) _ جمع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية السيدة ” نجلاء المنقوش” لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بوزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي السيد “عبد اللاي ديوب”.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تم بحث التعاون في مواجهة الإرهاب، حيث تم تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك. (وال _ نيويورك) ع م / ه ع

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