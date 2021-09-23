المنقوش تطرح رؤية ليبيا حول السلام في “برنامج الأمم المتحدة الانمائي”

نيويورك 23 سبتمبر 2021(وال) عرضت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” عبر تقنية ” الزوم، في حلقة نقاش حول شرعية عملية السلام ، نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP” ” بالاشتراك مع مبادرة مبادئ السلام .

كما شارك في الاجتماع، ممثلين حكوميين على المستوى الوزاري ،وأعضاء بارزين في اللجنة الدولية للسلام الشامل ، بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني ، للنظر في الفرص والحلول الكفيلة بتعزيز استدامة واستمرارية عمليات السلام.

وقدمت السيدة الوزيرة، في مستهل مداخلتها الشكر على دعوتها للمشارك في هذا الاجتماع ، معبرة عن تقديرها ودعمها لجهود وعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.

وأكدت “المنقوش” في هذه المداخلة ، على أن عملية بناء و إحلال السلام تحتاج بالدرجة الأولى إلى وجود إرادة سياسية، وتتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية، وهي عملية مستمرة وطويلة الأمد.

وأضافت السيدة “المنقوش” قائلة ، أن لدينا رؤية تهدف إلى دعم الاستقرار في ليبيا، وصولًا لبناء سلام مستدام في البلاد ، وترتكز هذه الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية ( المسار العسكري والأمني ، المسار الاقتصادي ، المسار السياسي ) ، و تبنى هذه المسارات على مخرجات مؤتمري برلين 1 و 2 ، وكذلك قراري مجلس الأمن الدولي 2570 و 2571.

وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن اقتراب موعد إجراء الانتخابات ، يدفعنا للتركيز على المسار العسكري والأمني في هذه المرحلة، لخلق بيئة آمنة لإجراء هذه الانتخابات ، ويتمثل المسار العسكري والأمني في إخراج المرتزقة، والمقاتلين الأجانب ، والقوات الأجنبية .

كذلك، دعم عمل لجنة 5+5 ، الهادف إلى توحيد المؤسسة العسكري التزام المجتمع الدولي بدعم هذه العملية ، والضغط على الأطراف الخارجية التي تسعى لإفشال العملية ، بعدم التدخل السلبي في الشأن الليبي.(وال ـ نيويورك) ع م / ك و

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال