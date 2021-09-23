الحكومة الموريتانية تفتح تحقيقًا في فوضى شهدتها جنوب العاصمة

الشرطة الموريتانية

فتحت الحكومة الموريتانية تحقيقًا حول عمليات تخريب شهدتها مدينة أركيز جنوب نواكشوط.

وذكرت وزارة الداخلية، أن الجهات المختصة في التحقيق شرعت في التحقيق في الأحداث المسجلة في مدينة أركيز جنوبي البلاد، مشيرة إلى أنه سيتم اعتقال ومحاسبة كل الضالعين فيها من قريب أو من بعيد، طبقا للنظم والقوانين المعمول بها.

وأوضحت الوزارة أن مجموعة من المخربين أقدمت على القيام بأعمال شغب في مدينة اركيز، طالت الاعتداء على بعض الموظفين والعبث بممتلكات عامة وخاصة ونهب وتخريب بنايات حكومية .. مشيرة إلى أن السلطات العمومية تدخلت لفرض السكينة والسيطرة على الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

ونقلت عن وزير الداخلية قوله “ليذكر الجميع أن الدولة لن تتردد في معاقبة كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن والسكينة العامين”.

واقتحم محتجون في المدينة الزراعية الرعوية بعض الإدارات الحكومية وعبثوا بمحتوياتها، احتجاجًا على انقطاع خدمات الكهرباء عن المدينة، وأشعلوا النار في مسكن حاكم المدينة، ومكاتب الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة، فيما أغلقت المحال التجارية والصيدليات في المدينة أبوابها بسبب الاحتجاجات.

وأكدت مصادر أن المحتجين اقتحموا أيضًا، منزل عمدة بلدية الركيز، ونهبوا منه بعض الأجهزة والمحتويات، كما اقتحموا شققًا مملوكة للعمدة في المدينة وعبثوا ببعض محتوياتها.