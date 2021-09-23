” المنقوش” تلتقي وزيرة خارجية بلجيكا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك 23 سبتمبر 2021 (وال) التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة “نجلاء المنقوش” على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وزيرة خارجية بلجيكا السيدة “صوفي ويلميس” .

حيث جرى ـ خلال اللقاء ـ استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها ، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وأكدت الوزيرة البلجيكية على دعم بلادها للمسار السياسي ، ولجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا ، والذي يعزز الأمن والاستقرار في كامل المنطقة .

من جانبها أشادت السيدة “المنقوش” بالموقف البلجيكي الداعم لاستقرار ليبيا ، وفي هذا السياق تحدثت عن مبادرة استقرار ليبيا التي أعلنتها في يونيو الماضي، والتي سيعقد بشأنها مؤتمراً دولياً على المستوى الوزاري في العاصمة طرابلس في 21 أكتوبر المقبل .(وال ـ نيويورك) ع م / ك و

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