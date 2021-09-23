وست هام يثأر ويطرد يونايتد من كأس الرابطة.. وتشيلسي ينجو من فخ أستون فيلا

دوني فان دي بيك – مانشستر يونايتد

ثأر وست هام من هزيمته ضد مانشستر يونايتد الأحد الماضي في ملعبه في الدوري الإنجليزي ورد إليه الدين اليوم الأربعاء في أولد ترافورد.

وانتصر وست هام على يونايتد بهدف دون رد في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

سجل هدف المباراة الوحيد مانويل لانزيني في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

وشهد اللقاء غياب كريستيانو رونالدو عن قائمة يونايتد وكذلك بول بوجبا، فيما شارك برونو فيرنانديز وماسون جرينودد في الشوط الثاني.

ولكن ذلك لم يشفع ليونايتد إدراك التعادل ليودع أول بطولة له في الموسم.

وفي ملعب ستامفورد بريدج نجا تشيلسي من فخ أستون فيلا وانتصر عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

جاء ذلك بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

افتتح تيمو فيرنر أهداف اللقاء لتشيلسي في الدقيقة 54.

وأدرك كاميرون أرشر التعادل لأستون فيلا بعد 10 دقائق.

وفي ركلات الترجيح أهداف من تشيلسي بن تشيلويل فقط فيما أهدر من أستون فيلا كل من أشلي يونج ومارفيلوس ناكامبا ليودع فريقهما البطولة.

وفي ملعب الإمارات تأهل أرسنال للدور التالي بسهولة عقب فوزه على ويمبلدون بثلاثية دون رد.

افتتح ألكسندر لاكازيت أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 11.

وأضاف إيميلي سميث روي الهدف الثاني للمدفعجية في الدقيقة 77.

وأتم إيدي نكيتياه ثلاثية أرسنال بهدف في الدقيقة 80.

وفي ملعب مولينيكس فاز توتنام على أصحاب الأرض ولفرهامبتون بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد التعادل بهدفين لكل فريق.

افتتح تانجوي ندومبيلي أهداف اللقاء في الدقيقة 14 لتوتنام.

وسجل هاري كين الهدف الثاني لسبيرز في الدقيقة 23.

وقلص لياندر ديندونكر النتجية بهدف أول لولفرهامبتون في الدقيقة 38.

وأدرك دانييل بودنس التعادل للذئاب في الدقيقة 58.

وفي ركلات الترجيح أهدر هويبيرج لتوتنام، فيما أهدر روبن نيفيز وديندونكر وكونور كوادي لولفرهامبتون ليودع فريقهم البطولة.

وفي ملعب ميلوال خسر أصحاب الأرض من ليستر سيتي بهدفين دون رد.

سجل هدفا الثعالب كل من أديمولا لوكمان وكيليتي إيهيناتشو في الدقيقتين 50 و88.

وفي ملعب أميكس فاز برايتون أصحاب الأرض على سوانزي سيتي بهدفين مقابل لا شيء.

سجل هدفا المباراة آرون كونولي في الدقيقتين 33 و38.