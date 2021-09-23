جنوب إفريقيا: انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول 2025

الاحتباس الحراري

قالت جنوب إفريقيا، التي تأتي في المركز الثاني عشر في العالم بين أكبر مصادر الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إن إجمالي انبعاثاتها سيبدأ في الانخفاض في عام .2025

وكشفت جنوب إفريقيا النقاب عن أنها تجري محادثات للحصول على التمويل للتحول إلى استخدام المزيد من الطاقة النظيفة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويأتي الانخفاض في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري قبل عقد من الزمن المخطط له في الهدف السابق، وسوف ينتج عن تبني هدف أكثر صرامة، أو مساهمة محددة وطنيا، قبل محادثات المناخ الدولية “كوب 26” .

وسوف تُعقد الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(كوب 26) في نوفمبر المقبل في مدينة جلاسكو الأسكتلندية.

وقالت وزارة البيئة في البلاد في بيان: “تحقيق المزيد من الإنجازات الطموحة سوف يتطلب دعما ماليا كبيرا متعدد الأطراف ونقلا للتكنولوجيا. وتجري المناقشات في هذا الصدد مع مجموعة من الحكومات والمؤسسات المالية”.