المنقوش تبحث مع نظيرها المالي التعاون في مواجهة الإرهاب

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، الأربعاء، نظيرها المالي عبد اللاي ديوب، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وبحثت «المنقوش» مع الوزير المالي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى التعاون في مواجهة الإرهاب، كما تم تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
جاء خلال مشاركة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش في الاجتماع الوزاري حول عملية السلام في ليبيا، والذي عقد اليوم في نيويورك، وشارك في تنظيمه والدعوة اليه وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، ووزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، وحضره ممثلون عن الدول التي شاركت في مؤتمر برلين 2 إضافة لدول جنوب ليبيا التي لم تتح لها الفرصة للمشاركة في برلين 2 وهي تشاد والنيجر والسودان، وذلك حسب بيان لوزارة الخارجية الليبية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك