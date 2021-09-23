البحرين تدين وتستنكر استهداف الحوثيين مدينة الصليف بالحديدة بزورقين مفخخين

وزارة خارجية البحرينية

أعربت وزارة خارجية البحرينية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الحوثيين مدينة الصليف بالحديدة بزورقين مفخخين، معتبره أن تلك الأعمال اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية، وتهديدًا خطيرًا لحركة الملاحة.

وأشادت الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية /بنا/، اليوم /الخميس/ – بكفاءة ويقظة قوات التحالف التي تمكنت من اعتراض الزورقين المفخخين وتدميرهما، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

يذكر أن التحالف العربي كان قد أعلن في وقت سابق، استهداف وتدمير زورقين تابعين للحوثيين في منطقة الصليف بالحديدة، مشيرا إلى أن الزورقين كانا يهدفان لتعطيل الملاحة البحرية.