ليبيا وبريطانيا يبحثان ملف التغير المناخي والاستعدادات لعقد قمة المناخ

التغير المناخي

بحث وزير البيئة الليبي إبراهيم العربي، وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هرندر، ملف التغير المناخي والاستعدادات لعقد قمة المناخ التي ستنظمها المملكة المتحدة.

واستعرض الجانبان -خلال لقائهما اليوم /الخميس/، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية – نتائج ورشة العمل في مجال البيئة، التي تعاون فيها خبراء بريطانيون ونظراؤهم من وزارة البيئة بهدف إصدار البيان الوطني للتغير المناخي.

وناقش الجانبان التعاون في المجالات ذات الصلة بالبيئة، مثل المياه والزراعة؛ فضلا عن الصناعة ومجال النفط والغاز.