مساع بريطانية لمنافسة أميركا والصين في الذكاء الاصطناعي

أصدرت حكومة المملكة المتحدة البريطانية خطتها للسنوات العشر المقبلة، التي تهدف لجعل البلاد “قوة عظمى للذكاء الاصطناعي”، تنافس دولاً كبرى كالولايات المتحدة الأميركية والصين.

وتم تصميم ما اُطلق عليه “استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية”، من أجل تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي بين الشركات في البلاد، وجذب الاستثمارات الدولية إلى شركات الذكاء الاصطناعي البريطانية، حسب ما صرح به “كريس فيليب”، وزير الرياضة والثقافة والإعلام الرقمي.

وذكرت الحكومة البريطانية أنها ستخصص المزيد من الاستثمارات والموارد للصناعات التي لم تستفد بعد من الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، مثل قطاعي الطاقة والزراعة.

وبمقارنة سريعة، فقد قدمت الولايات المتحدة طلبات براءات الاختراع للذكاء الاصطناعي أكثر من أي دولة أخرى بعدد طلبات بلغ 50000 طلب، وذلك بحسب بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية.. وتلتها الصين بحوالي 41000 خلال نفس الفترة الزمنية، بينما قدمت المملكة المتحدة أقل من 2000 عن تلك الفترة.

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