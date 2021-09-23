أمين جامعة الدول العربية: إثيوبيا ستدفع ثمناً لسد “الخراب”

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن إثيوبيا “ستدفع ثمن” بناء سد النهضة، الذي تسبب في أزمة بين أديس أبابا من جهة، والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى.

ووصف “أبو الغيط” مشروع إقامة سد النهضة بــــ”سد خراب لدولتيْن عربيتين، مصر والسودان”.

وأضاف أبو الغيط أن “الوضع المأساوي” الذي يواجه العالم العربي في الآونة الأخيرة أعطى تركيا وإيران وإسرائيل وإثيوبيا فرصةً للتدخل في شؤون المنطقة.. وشدد على أن أولويته في الدورة “76” للجمعية العامة للأمم المتحدة، هي التركيز على القضية الفلسطينية مرة أخرى، والتي “سيُطالب بحلّ سياسيّ لها”.

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