بحضور مصري متنوع .. 120 فعالية ثقافية ببرنامج معرض الرياض الدولي للكتاب

معرض الرياض الدولي للكتاب

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية اليوم الخميس عن البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب الذي ينطلق في الأول من أكتوبر المقبل ويستمر على مدى 10 أيام بمشاركة نخبة من الكتاب والمفكرين والنقاد السعوديين والعرب والعالميين في أكثر من 120 فعالية تتضمن ندوات ومحاضرات وورش عمل تتناول شتى مجالات الإبداع الثقافي.

ويتضمن المعرض على مدى يومي الإثنين والثلاثاء (4و5 أكتوبر) فعاليات مؤتمر الناشرين الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، والذي تنظمه الهيئة لبحث واقع صناعة النشر في العالم العربي وسبلة تطويرها لتصل إلى مستويات منافسة دولياً، من خلال 12 جلسة حوارية يشارك فيها 42 متحدثاً من المملكة والعالم، وتتناول جوانب متعددة من واقع صناعة النشر المحلية والإقليمية وسبل معالجة أوجه القصور فيها، من أجل تطويرها ورفع مستوى مساهمتها في التنمية الثقافية العربية.

وتوزع البرنامج الثقافي للمعرض على ثلاثة مسارات رئيسة، أولها أمسيات “حديث الكتاب” التي سيُستضاف فيها تسعة من المؤلفين السعوديين والعرب والعالميين للحديث عن تجاربهم في الكتابة والتأليف، هم: الأمير تركي الفيصل، والشيخة هند القاسمي، والرحالة والمؤلف السعودي عبدالله الجمعة، والروائي الكويتي مشعل حمد، والروائي الأردني أيمن العتوم، والمؤلف الأمريكي جوردان بيلفورت، والروائي الكويتي سعود السنعوسي، والطاهي والمؤلف الأمريكي ماركو بيير وايت، والمؤلف الأميركي كريس غاردنر صاحب الكتاب الشهير “السعي نحو السعادة”. فيما سيتحدث في المسار الثاني “لقاءات ثقافية” أكثر من 100 مثقف وناقد من مختلف الجنسيات عن قضايا أدبية وثقافية مُلحّة من خلال 36 ندوة ومحاضرة تقام على مدى أيام المعرض العشرة، أما المسار الثالث فسيخصص لأمسيات التكريم والجوائز لمبدعين ورموز خدموا الثقافة العربية، يتقدمهم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والذي سيُكرّم من قبل معهد العالم العربي بباريس في حفل كبير يحتضنه المعرض، وذلك نظير خدمته الكبيرة للثقافة العربية.

وإلى جانب ذلك ينظم المعرض أكثر من 60 ورشة عمل متعددة المشارب والاتجاهات الثقافية، يقدمها أكثر من 100 خبير ومتخصص في مجالات إبداعية متنوعة، من بينها ورش عن الكتابة والتأليف، وصناعة الأفلام والمسرح وفنون الطبخ وغيرها من المجالات، تشمل ورشاً عن فنون الطفل وإبداعاته، وتراث الأزياء في المملكة، وعوالم الكتابة في الخيال العلمي، وطرق تحفيز الأطفال على القراءة، ومراحل تأسيس الوكالة الأدبية، ودور وامتيازات الوكيل الأدبي، والكتابة المعمارية، وما الذي يمكن للفلسفة أن تتعلمه من الأطفال، وتقنيات كتابة قصص الكوميك والمانجا. إضافة إلى ورش في فنون الطبخ يقدمها طهاة شهيرون.

ويحتفي البرنامج الثقافي للمعرض بالفنون الإبداعية في “جادة الثقافة” التي ستحتضن فعاليات ثقافية متنوعة في 16 منصة على امتداد “واجهة الرياض”. كما يقدم المعرض في مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أربع أمسيات غنائية وموسيقية ذات قيمة فنية رفيعة، تبدأ بأمسية غنائية للفنان عبدالرحمن محمد، ثم أمسية موسيقية للموسيقار المصري عمر خيرت، وأمسية تجمع الموسيقي العراقي نصير شمه بمواطنه المطرب القدير سعدون جابر، فيما ستتناول الأمسية الرابعة الأغاني الشهيرة التي كتبها الشاعر الراحل الأمير عبدالله الفيصل لأم كلثوم وعبدالحليم حافظ وغيرهما من نجوم الأغنية العربية، وإلى جانب ذلك، يحتضن مسرح جامعة الأميرة نورة عرضاً موسيقياً بعنوان “عالم هانز زيمر”، ومسرحية للأطفال بعنوان “جزيرة الكنز”، ومسرحية الأطفال أميرات ديزني التي ستقام في مسرح مركز الملك فهد الثقافي.

وتأتي الدورة الجديدة من معرض الرياض الدولي للكتاب تحت شعار “وجهة جديدة ، وفصل جديد”، وتحضر فيها جمهورية العراق الشقيقة بوصفها “ضيف الشرف” وببرنامج احتفائي يقدم فيه نخبة من المثقفين والفنانين العراقيين ندوات وأمسيات ثقافية. وتعد هذه الدورة من المعرض الأولى التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت إشراف وزارة الثقافة، وهي الأكبر في تاريخه حيث تشهد مشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية من 28 دولة.