رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

نيويورك 22 سبتمبر 2021 (وال)- بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس المجلس الأوروبي السيد “شارل ميشيل”، آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، والاستعدادات للانتخابات في ديسمبر القادم.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي – على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك – عن تقديره وامتنانه، لكل الجهود الأوروبية الرامية لدعم العملية السياسية في ليبيا، وعودة الاستقرار والسلام في البلاد، من خلال المساهمة في الجهود المشتركة لتحقيق المصالحة الوطنية، والوصول إلى تنظيم الانتخابات المقبلة.

من جهته، أكد السيد “ميشيل” دعم الاتحاد الأوروبي، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا، مشيرًا إلى مساهمات العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضاف السيد “ميشيل” أن الاتحاد الأوروبي يظل مُلتزمًا باستقرار ليبيا، من خلال المساعدة في بناء الديمقراطية ومؤسساتها. (وال) ف م/ ر ت

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