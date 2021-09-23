المنسقة الأممية في لبنان تؤكد أهمية استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا

أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، اليوم الخميس، أهمية تنفيذ الإصلاحات المالية واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وقالت فرونتسكا، بعد لقائها وزير المالية اللبناني يوسف الخليل اليوم: “أود أن أعبر كالعادة عن دعم الأمم المتحدة للبنان وأن أؤكد في الوقت نفسه أهمية تنفيذ الإصلاحات المالية التي نعتبرها بغاية الأهمية، بالإضافة إلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

وأضافت: “تطرقنا إلى موضوع حقوق السحب الخاصة وآلية التصرف بها وموضوع الإصلاحات الاقتصادية بشكل عام، ولدي الآن تصوّر واضح”، واصفةً أجواء الاجتماع بأنها “مثمرة للغاية”.

وأعربت عن أملها “أن يتم تنفيذ خطة الإصلاح الطموحة للغاية لأن المهم بالنسبة لنا هو لمس التقدم والتخفيف من قسوة الحياة المؤلمة على الناس خاصة في ما يتعلق بقطاع الكهرباء والمحروقات”.

وحسب بيان صادر عن وزارة المالية اللبنانية “تم البحث في الشؤون المالية والاقتصادية”.

وكانت حكومة نجيب ميقاتي، التي تشكلت في 10 سبتمبر الجاري، أكّدت في بيانها الوزاري التزامها “إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية”، وتعهدت باستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي، والمُباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة.