120 فعّالية ثقافية بالبرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب

الرياض 23 سبتمبر 2021 (وال)- أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية اليوم الخميس، عن البرنامج الثقافي الذي ستقدمه في معرض الرياض الدولي للكتاب خلال فترة إقامته من 01 إلى 10 أكتوبر في موقعه الجديد بواجهة الرياض، بمشاركة نخبة من أهم الكتاب والمفكرين والنقاد السعوديين والعرب والعالميين في باقة من الندوات والمحاضرات، ولقاءات العمل التي تتناول مختلف مجالات الإبداع الثقافي.

ويحتضن المعرض على مدى يومي الاثنين والثلاثاء (4 – 5 أكتوبر) فعّاليات مؤتمر الناشرين الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، والذي تنظمه الهيئة من أجل بحث واقع صناعة النشر في العالم العربي والسعي نحو تطويرها لتصل إلى مستويات منافسة دوليًا، وذلك من خلال 12 جلسة حوارية يشارك فيها 42 متحدثًا من المملكة والعالم، وتتناول جوانب متعددة من واقع صناعة النشر المحلية والإقليمية وسُبل معالجة أوجه القصور فيها، من أجل تطويرها ورفع مستوى مساهمتها في التنمية الثقافية العربية.

وتوزع البرنامج الثقافي للمعرض على ثلاثة مسارات رئيسية، أولها أمسيات “حديث الكتاب” التي سيُستضاف فيها تسعة مؤلفين السعوديين والعرب والعالميين، للحديث عن تجاربهم في الكتابة والتأليف، هم: الأمير تركي الفيصل، والشيخة هند القاسمي، والرحالة والمؤلف السعودي عبدالله الجمعة، والروائي الكويتي مشعل حمد، والروائي الأردني أيمن العتوم، والمؤلف الأمريكي جوردان بيلفورت، والروائي الكويتي سعود السنعوسي، والطاهي والمؤلف الأمريكي ماركو بيير وايت، والمؤلف الأميركي كريس غاردنر صاحب الكتاب الشهير “السعي نحو السعادة”.

وسيتحدث في المسار الثاني “لقاءات ثقافية” أكثر من 100 مثقف وناقد من مختلف الجنسيات؛ عن قضايا أدبية وثقافية مُلحّة من خلال 36 ندوة ومحاضرة؛ تقام على مدى أيام المعرض العشرة.

وأما المسار الثالث؛ فسيخصص لأمسيات التكريم والجوائز لمبدعين ورموز خدموا الثقافة العربية، يتقدمهم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والذي سيُكرّم من قبل معهد العالم العربي بباريس في حفل كبير يحتضنه المعرض، وذلك نظير خدمته الكبيرة للثقافة العربية.

ويقدم المعرض في لقاءاته الثقافية ندوات تحتفي بالثقافة العراقية بمشاركة أبرز المؤلفين والأدباء السعوديين والعراقيين، أبرزها ندوة بعنوان “الثقافة وبناء الدولة” يتحدث فيها وزير الثقافة العراقي د. حسن ناظم، وندوة عن إسهامات الدكتور علي جواد الطاهر يشارك فيها الأستاذ محمد رضا نصر الله، ود. عبد الله الحيدري، والدكتور نادية العزاوي، وصاحب أبو جناح. كما؛ تتضمن اللقاءات ندوة للدكتور عبد الله الغذامي تحت عنوان “مآلات الفلسفة”، وندوة للدكتور سعد البازعي بعنوان “معالم الحداثة”، وأمسيات شعرية يشارك فيها شعراء سعوديون وعراقيون من بينهم الشاعر جاسم الصحيح والشاعر حيدر العبد الله والشاعر سلطان الضيط وغيرهم.

إلى جانب ذلك؛ ينظم المعرض أكثر من 60 لقاء عمل متعددة المشارب والاتجاهات الثقافية، يقدمها أكثر من 100 خبير ومتخصص في مجالات إبداعية متنوعة، من بينها لقاءات عن الكتابة والتأليف، وصناعة الأفلام والمسرح وفنون الطبخ وغيرها من المجالات، تشمل لقاءات عن فنون الطفل وإبداعاته، وتراث الأزياء في المملكة، وعوالم الكتابة في الخيال العلمي، وطرق تحفيز الأطفال على القراءة، ومراحل تأسيس الوكالة الأدبية، ودور وامتيازات الوكيل الأدبي، والكتابة المعمارية، وما الذي يمكن للفلسفة أن تتعلمه من الأطفال، وتقنيات كتابة قصص الكوميك والمانجا. إضافة إلى لقاءات في فنون الطبخ يقدمها طهاة شهيرون.

ويحتفي البرنامج الثقافي للمعرض بالفنون الإبداعية في “جادة الثقافة”، التي ستحتضن تفعيلات ثقافية متنوعة في 16 منصة على امتداد “واجهة الرياض”.

كما يقدم المعرض في مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن أربع أمسيات غنائية وموسيقية ذات قيمة فنية رفيعة، تبدأ بأمسية غنائية للفنان عبد الرحمن محمد، ثم أمسية موسيقية للموسيقار المصري عمر خيرت، وأمسية تجمع الموسيقي العراقي نصير شمه بمواطنه المطرب القدير سعدون جابر، فيما ستتناول الأمسية الرابعة الأغاني الشهيرة التي كتبها الشاعر الراحل الأمير عبد الله الفيصل لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وغيرهما من نجوم الأغنية العربية.

من جهة أخرى، يحتضن مسرح جامعة الأميرة نورة عرضًا موسيقيًا بعنوان “عالم هانز زيمر”، ومسرحية للأطفال بعنوان “جزيرة الكنز”، ومسرحية الأطفال أميرات ديزني التي ستقام في مسرح مركز الملك فهد الثقافي.

وتأتي الدورة الجديدة من معرض الرياض الدولي للكتاب تحت شعار “وجهة جديد، وفصل جديد”، وتحضر فيها جمهورية العراق بوصفها “ضيف الشرف”، وببرنامج احتفائي يقدم فيه نخبة من المثقفين والفنانين العراقيين ندوات وأمسيات ثقافية.

وتعد هذه الدورة من المعرض الأولى التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت إشراف وزارة الثقافة، وهي الأكبر في تاريخه حيث تشهد مشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية من 28 دولة. (وال) إ م

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