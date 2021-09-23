ميركل تفاجئ دائرتها الانتخابية: أردت أن أقول الوداع مرة أخرى

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، بزيارة مفاجئة لدائرتها الانتخابية في مدينة جرايفسفالد شمال شرق البلاد.

وخلال جولتها في سوق أسبوعية بالمدينة، قالت ميركل لبائعة ورد: “أردت أن أقول الوداع مرة أخرى”.

وسبق ذلك قيام ميركل بالتجول في منطقة المشاة وزيارة محلات، بصحبة جيورج جونتر الذي سيخلفها كمرشح مباشر للبرلمان الاتحادي عن الحزب المسيحي الديمقراطي في هذه الدائرة الانتخابية وبصحبة ميشائل زاك المرشح الرئيسي للحزب المسيحي لانتخابات برلمان ولاية مكلنبورج فوربومرن.

وخلال الجولة أحاط المارة الذين فوجئوا بالزيارة بالمستشارة الألمانية التي توقفت مرارا لالتقاط الصور الذاتية.

وانتهزت ميركل الفرصة لتلفت نظر المواطنين إلى جونتر الذي سيخلفها في انتخابات الدائرة للبرلمان الاتحادي؛ حيث إنها لن تخوض سباق الانتخابات مرة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن ميركل كانت تفوز بشكل دائم بمقعد الدائرة في البرلمان الاتحادي منذ عام 1990.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية المحلية في ولاية مكلنبورج فوربومرن يوم الأحد المقبل وهو نفس يوم إجراء انتخابات البرلمان الاتحادي.

وحسب استطلاع الرأي، فقد تقهقهر حزب ميركل المسيحي في الولاية إلى المركز الثالث متأخرا بشكل ملحوظ عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا، كما يحتل الحزب المسيحي المركز الثاني على المستوى الاتحادي بعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي.