الشرطة الكرواتية تضبط تشكيلا عصابيا يهرب المهاجرين إلى غرب أوروبا

الشرطة الكرواتية

أعلنت الشرطة الكرواتية اليوم الخميس، القبض على عصابة تمكنت من تهريب أكثر من 100 مهاجر غير شرعي من البوسنة إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي بغرب أوروبا من خلال عبورهم كرواتيا.

وقالت الشرطة – في بيان نقلته شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية – إنه جرى اعتقال 7 أفراد من أصل التشكيل العصابي المكون من 9 أفراد، موضحة أن من بينهم صربي واحد.

وأضاف البيان أن الشرطة الكرواتية تمكنت من مصادرة 80 ألف يورو بالتعاون مع الشرطة البوسنية خلال عملية المداهمة التي شملت مناطق متفرقة وسيارات تابعة للمشتبه بهم.

يذكر أن الآف المهاجرين لا يزالوا عالقين في دول البلقان خلال محاولتهم الوصول إلى الدول الأوروبية الغنية؛ حيث يدخل المهاجرون كرواتيا من خلال البوسنة وصربيا بهدف الاتجاه إلى الدول الواقعة في غرب أوروبا، فيما اتهمت منظمات حقوقية الشرطة الكرواتية بإسائة معاملة المهاجرين العالقين على الحدود وتعيدهم إلى من حيث جاءوا بشكل غير شرعي.