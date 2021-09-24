البرهان يشيد بمتانة العلاقات بين السودان والسعودية

الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمتانة العلاقات الثنائية بين السودان والسعودية وعمق روابط الأخوة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص السودان علي تمتين علاقات التعاون المشترك.

وبعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الخميس، ببرقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، متمنيا لحكومة المملكة وشعبها، مزيدا من التقدم والنماء.

وأكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رغبة السودان في المضي قدما نحو تعزيز علاقات البلدين والارتقاء بها لخدمة مصالح الشعبين السوداني والسعودي.