البرهان: القوات المسلحة السودانية ستواصل دورها في دعم الفترة الانتقالية وحمايتها

رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الالتزام بالعمل لإنجاح عملية الانتقال السياسي بالسودان وفق مقتضيات الشراكة التي أقرتها الوثيقة الدستورية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ستواصل دورها في دعم الفترة الانتقالية وحمايتها.

وأشاد البرهان، لدى لقائه اليوم الخميس السفير روبرت دوقلار مدير مكتب إفريقيا جنوب الصحراء والساحل بالخارجية الألمانية، بمواقف جمهورية ألمانيا الاتحادية الداعمة للسودان ووقوفها المستمر مع إنجاح عملية الانتقال الديمقراطى بالسودان.

من جانبه، أوضح السفير روبرت دوقلار، في تصريح صحفي، أن اللقاء تطرق للأحداث الأخيرة التي شهدها السودان خلال اليومين الماضيين إلى جانب سير الفترة الإنتقالية.

وأضاف دوقلار أن جمهورية ألمانيا ستواصل وقوفها ودعمها للسودان للسير فى طريق الديمقراطية والازدهار، مشيرًا إلى أن بلاده تجمعها علاقات صداقة قديمة مع السودان بدأت منذ أن نال استقلاله في خمسينات القرن الماضي.

وعبر عن ثقته وتفاؤله بمواصلة الحكومة الألمانية، التي سوف تتشكل بعد الانتخابات التى ستجرى في ألمانيا الأحد القادم، تعاونها ودعمها للسودان.