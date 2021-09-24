الإيسيسكو واللجنة الوطنية الليبية تعقدان دورة تدريبية حول مكافحة الاتجار في الممتلكات الثقافية

الإيسيسكو

عقد قطاع الثقافة والاتصال في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، دورة تدريبية حول مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، من أجل تكوين المدربين على الخطوات التي يجب اتباعها لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، والتصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت عالمية، وتعاني منها العديد من الدول، خصوصا تلك التي تشهد حالات عدم استقرار.

وقالت الإيسيسكو، في بيان اليوم، إن الدورة – التي انعقدت عبر تقنية الاتصال المرئي – تهدف إلى التعريف بالخطوات القانونية والإدارية اللازمة لإعداد ملفات استعادة الممتلكات الثقافية، التي خرجت بشكل غير شرعي، بالإضافة إلى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بذلك.

وشارك في افتتاح الدورة كل من الدكتور محمد زين العابدين، مدير قطاع الثقافة والاتصال بالإيسيسكو، والدكتور فرج السويس، الأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، وقدمها كل من الدكتور أحمد عبدالظاهر، خبير في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافة، والدكتور أسامة النحاس، خبير في التراث بمنظمة الإيسيسكو.

جدير بالذكر أنه سيتم عقد دورة تدريبية حضوريا في ليبيا، لفائدة العاملين في مجالات التراث خلال الأسبوع القادم.