وحدات الجيش اللبناني تعيد انتشارها بكافة المناطق للحد من الأعباء الاقتصادية على العسكريين

الجيش اللبناني – أرشيفية

أعلن الجيش اللبناني أن وحداته في المناطق اللبنانية كافة تقوم بعملية إعادة انتشار وذلك للحد من الأعباء الاقتصادية عن الجيش وتخفيفها عن كاهل العسكريين.

وأضاف الجيش اللبناني أن الوحدات تستمر بإقامة نقاط مراقبة في جميع المناطق وتعمل على تسيير دوريات وتنفيذ مهمات حفظ الأمن.

وكان وزير الدفاع اللبناني موريس سليم قد بحث في وقت سابق اليوم مع المنسق الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا دور الأمم المتحدة في مساعدة لبنان في مختلف القطاعات وخصوصا دعم المؤسسة العسكرية.