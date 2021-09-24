المغرب: تلقيح أكثر من 21.7 مليون شخص بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا

التطعيم في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” بلغ 21 مليونًا و393 ألفًا و47 شخصًا حتى اليوم.

وأفاد بيان الصحة المغربية بأن 159 ألفًا و15 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن 184 ألفًا و462 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 18 مليونًا و128 ألفًا و49 شخصًا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 44 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.