بوريل يبحث مع لافروف العلاقات الأوروبية الروسية والقضايا الدولية الملحة

جوزيب بوريل وسيرجي لافروف

التقى الممثل السامي للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، وناقشا العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بالإضافة إلى القضايا الدولية الملحة.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أن الممثل السامي تناول بعض التحديات في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، والهدف من ذلك هو السعي إلى علاقة أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها.

وأضاف البيان أن المناقشات ركزت على القضايا الدولية؛ حيث يجب على الاتحاد الأوروبي وروسيا مواصلة التعاون بهدف التعامل مع التحديات الأمنية العالمية مثل الوضع في أفغانستان وليبيا ومالي وعملية السلام في الشرق الأوسط أو خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني).