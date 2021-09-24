لبنان يواجه خطر انقطاع التيار الكهربائي بالكامل بحلول نهاية سبتمبر

أعلنت شركة كهرباء لبنان الحكومية أنها تتخوف من انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية سبتمبر، مع تضاؤل احتياطياتها من زيت الوقود.

يعاني لبنان، في خضم واحدة من أسوأ الانهيارات الاقتصادية في التاريخ الحديث، من نقص الوقود المتفاقم خلال الأشهر القليلة الماضية، مع اعتماد معظم اللبنانيين على المولدات الخاصة لتوليد الكهرباء.

وقالت الشركة، في بيان، إنها تستطيع أن تولد أقل من 500 ميغاوات من زيت الوقود الذي حصلت عليه من خلال صفقة مع العراق.

وأضافت أن احتياطياتها من زيت الوقود من الدرجة الأولى والثانية وصلت إلى نقطة حرجة، ونفدت بالفعل لبعض المصانع التي توقفت الآن عن الإنتاج.

وجاء في البيان: “تعرضت الشبكة بالفعل لانقطاع كامل للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد سبع مرات، وإذا استمر ذلك؛ فهناك خطر كبير يتمثل في الوصول إلى انقطاع التيار بشكل كامل بحلول نهاية سبتمبر”.

ووقّع العراق اتفاقا في يوليو يسمح للحكومة اللبنانية التي تعاني من ضائقة مالية بدفع مقابل مليون طن من زيت الوقود الثقيل سنويًا في صورة سلع وخدمات.

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