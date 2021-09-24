أبوجناح: شركة المدار تعلن تفعيل خدمة الجيل الرابع في غات

أعلنت شركة المدار الجديد التابعة للشركة الليبية القابضة للاتصالات، تفعيل خدمة الجيل الرابع بمنطقة تهالا ببلدية غات الواقعة بالقرب من الحدود الليبية الجزائرية والتي يقطنها نحو 10 آلاف مواطن، وذلك بتوجيهات من نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبوجناح ودعم من الحكومة.

وأكدت الشركة، تطوير خدمة الجيل الرابع بمطار غات المخصص للرحلات الداخلية والذي يساهم بشكل كبير في تسهيل حركة النقل وتسهيل الخدمات للسكان مما يعود بالأثر الإيجابي على المنطقة في كل نواحي الحياة.

وبتعليمات من أبو جناح، عملت فرق الصيانة بشركة المدار الجديد طيلة الفترة الماضية، على تطوير الشبكة بالمنطقة الجنوبية لتتمكن من توفير خدمة الجيل الرابع لبلدية غات بالكامل وجميع المناطق المجاورة لها.

وتضع الشركة القابضة وشركاتها التابعة المنطقة الجنوبية ضمن أولويات خطتها الاستراتيجية الرامية لتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل وبناء القدرات والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني للبلاد، حيث تعمل حاليا على تنفيذ مجموعة من المشاريع الرامية إلى توسعة خدمات الجيل الرابع وتحسين الاتصالات بالمنطقة الجنوبية بالكامل، وفقا لبيان صادر عن أبو جناح.