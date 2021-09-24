البرتغال تعلن عزمها رفع جميع قيود كورونا في هذا الموعد

كورونا في البرتغال

أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا عن عزم بلاده رفع جميع القيود المتبقية بشأن فيروس كورونا بدءا من الشهر المقبل.

وحث أنطونيو كوستا على توخي الحذر عند رفع القيود التي تحد من دخول الأماكن العامة مثل المطاعم بدءً من الأول من أكتوبر المقبل.

وأضاف كوستا – في مؤتمر صحفي أوردته شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية أمس الخميس – “مع اختفاء معظم القيود المفروضة بموجب القانون، سندخل مرحلة تستند إلى مسئولية الجميع”، مشدداً على أنه “يجب ألا ننسى أن الوباء لم ينتهِ بعد”.

يُشار إلى أن البرتغال قامت – حتى الآن – بتطعيم أكثر من 8.5 مليون شخص بشكل كامل.