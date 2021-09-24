“الصحة العالمية”: أفريقيا تحتاج إلى 7 أضعاف شحنات لقاح كورونا الحالية

كشفت منظمة الصحة العالمية ، أن شحنات لقاح كوفيد 19 أن أفريقيا يجب أن تزيد سبع مرات من حوالي 20 مليونًا شهريًا إلى 150 مليونًا شهريًا في المتوسط إذا كانت القارة تريد تطعيم 70 ٪ من سكانها بالكامل بحلول سبتمبر 2022.

تم الاتفاق على هدف 70٪ في قمة كوفيد 19 العالمية التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

في القمة؛ تعهدت الولايات المتحدة بمشاركة 500 مليون لقاح إضافي لكوفيد 19 للدول منخفضة الدخل خلال العام المقبل، ليصل إجمالي تعهداتها إلى أكثر من 1.1 مليار جرعة.

وقال الدكتور ماتشيديسو مويتي ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا: “كانت القمة العالمية حول فيروس كوفيد -19 جرعة أمل لأفريقيا ونشيد بالتعهدات بمشاركة المزيد من اللقاحات وإنقاذ الأرواح وإعادة البناء بشكل أفضل،إنه نوع التضامن الدولي الذي سيُساعد على إنهاء الوباء”.

وأضاف: هذا الأمر يتعلق بالحياة والموت لملايين الأفارقة المحتملين، لذا لا يوجد وقت نضيعه في تحريك هذه الشحنات”.

وأردف: الإجراءات تتحدث بصوت أعلى بكثير من الكلمات وتحتاج البلدان الأفريقية إلى مواعيد تسليم واضحة حتى تتمكن من التخطيط بشكل صحيح.

وتابع الدكتور “مويتي”: “نحن بحاجة أيضًا إلى إنشاء هياكل قوية لضمان الوفاء بجميع الوعود”.

يمكن للعاملين الصحيين والخدمات والمجتمعات استخدام هذا الوقت لإعادة تجميع صفوفهم والاستعداد للموجة التالية.

مع اقتراب السفر والاحتفالات في نهاية العام بسرعة؛ من المتوقّع حدوث زيادات جديدة في الحالات في الأشهر المقبلة.

وقال الدكتور “مويتي”: دون تلقيح واسع النطاق وإجراءات وقائية أخرى؛ من المرجح أن تكون الموجة الرابعة في القارة هي الأكثر وحشية حتى الآن.

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