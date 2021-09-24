كوريا الجنوبية تسجل 2434 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

كورونا في كوريا الجنوبية

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 2434 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 295 ألفا و 132 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2434 .

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على أكثر بقليل من1ر37 مليون شخص، أو نحو3ر72 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن.

وحصل نحو 6ر22 مليون شخص، أو 44 % من السكان، على جرعتي اللقاح، وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.