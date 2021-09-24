ليبيا نيوز

الشيباني: جميع مظاهرات إسقاط البرلمان السابقة فص ملح وداب

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قلل جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، من خطورة دعوات التظاهر اليوم الجمعة لدفع الشعب للنزول إلى الميادين دعما لحكومة الوحدة الوطنية ومناهضة للبرلمان.

وتساءل الشيباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هل تذكرون مظاهرات إسقاط البرلمان في ميدان الشهداء التي بلغت “56 جمعة” قادها نوري أبوسهمين وخليفة الغويل والمفتي والإسلام السياسي ومن لف لفهم، كلها انتهت إلى اللاشي “فص ملح وذاب”.

وقال الشيباني، أن هذه نتيجة كل عمل تقوده العواطف والدفع من خلف الستار، فالبرلمان ينتهي بانتخابات 24 ديسمبر”.

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اسقاط البرلمان الشيباني المظاهرات فص ملح وداب

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ايوان ليبيا

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