“أردوغان”: علاقتنا مع “بايدن” سيئةً.. والأمور “ليست مُبشّرة”

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يشعر أن العلاقات مع نظيره الأمريكي جو بايدن “لم تبدأ بداية جيدة” منذ وصول الأخير إلى البيت الأبيض.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” عن “أردوغان”، قوله على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “أتمنى أن تكون لدي علاقات ودّية وليست عدائية مع الولايات المتحدة”.

وأضاف: لكن الطريقة التي تسير بها الأمور بين اثنين من الحلفاء في الناتو ليست مُبّشرة في الوقت الحالي”.

وأوضح أنه “عمل بشكل جيد” مع رؤساء الولايات المتحدة السابقين ، جورج دبليو بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب، لكن لا يمكنه القول إن الأمور بدأت بداية جيدة مع بايدن.

وأردف الزعيم التركي أنه لم يكن سعيدًا بمواقف واشنطن قبل تولي بايدن منصبه، ولا سيما فيما يتعلق بإزالة أنقرة من مشروع مقاتلة F-35 قبل عاميْن بعد أن وافقت تركيا على شراء بمليارات الدولارات لنظام الدفاع الجوي الروسي الصنع S-400. .

وأدى هذا الاتفاق إلى عقوبات أمريكية العام الماضي، وإلى تعليق تركيا من برنامج F-35.

وتطرق “أردوغان” إلى أفغانستان وعدم الاستقرار الذي أعقب الانسحاب الأمريكي الأخير واستيلاء طالبان على السلطة، وأصرّ على أن “الولايات المتحدة هي التي يجب أن تدفع الثمن” في حالة حدوث نزوح جماعي للمواطنين الأفغان.

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