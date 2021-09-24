بـ 828 ضحية.. روسيا تسجّل أعلى وفيات يومية بسبب “كورونا”

سجلت روسيا اليوم الجمعة أعلى حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس “كورونا” حيث تم الإبلاغ عن 828 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ترفع الأرقام الجديدة إجمالي عدد الوفيات في روسيا جراء الفيروس إلى 202.273 كأعلى حصيلة في أوروبا.

تم الإبلاغ عن إصابة أكثر من 230.53 مليون شخص بفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم، وتوفي 4.930.636 شخصًا ، وفقًا لإحصاء لـ”رويترز”.

تم الإبلاغ عن حالات عدوى في أكثر من 210 دول ومنطقة منذ تحديد الحالات الأولى في ديسمبر 2019.

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