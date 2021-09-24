نشاط مكثف لمرشحي البوندستاج في ألمانيا قبل يومين على بدء الانتخابات

الانتخابات الألمانية – أرشيفية

يشارك المرشحون للانتخابات في جميع أنحاء ألمانيا في فعاليات انتخابية اليوم الجمعة قبل يومين من الانتخابات العامة للبرلمان الاتحادي (بوندستاج).

وسيشارك المرشحان لخلافة أنجيلا ميركل في المستشارية – أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأنالينا بيربوك من حزب الخضر – في فعاليات بولاية شمال الراين ويستفاليا، أكثر الولايات الألمانية اكتظاظا بالسكان والمركز الصناعي لألمانيا.

وفي المقابل سيتوجه أرمين لاشيت، مرشح التحالف المسيحي لخلافة ميركل، إلى ولاية بافاريا، حيث يعتمد على الحزب الشقيق للحزب المسيحي الديمقراطي، الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، لضمان حصة كبيرة من أصوات الناخبين.

وسيشارك شولتس ولاشيت في آخر الفعاليات الانتخابية غدا السبت.

وتراجعت شعبية لاشيت أمام شولتس خلال الفترة الماضية بعد أن كان متقدما عليه في بداية الحملة، ويتقدم شولتس على لاشيت بحسب أحدث استطلاعات الرأي بفارق نقطتين إلى ثلاثة نقاط مئوية.

وإذا فاز شولتس في الانتخابات، فسيكون ذلك تحولا سياسيا كبيرا لأكبر اقتصاد في أوروبا، بعد ما يقرب من 16 عاما من قيادة المحافظين لألمانيا بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل.

ويتوقع مراقبون أن تبدأ مفاوضات حول تحالف يجمع بين ثلاثة أحزاب فور الانتهاء من الانتخابات – وهو شيء لم تشهده ألمانيا منذ عقود.

وأبقت ميركل نفسها بعيدة عن الأضواء في معظم فعاليات الحملة الانتخابية، لكنها ستنضم إلى لاشيت في فعاليات اليوم وغد. وستستمر ميركل في حكم البلاد بصفة مؤقتة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.