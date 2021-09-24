عون: على المجتمع الدولي أن يقف بجانب لبنان اقتصادياً

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، أن حكومة بلاده الجديدة تواجه عدة تحديات وتحتاج دعماً ووقوفاً دولياً بجانبها لأداء مهامها.

وطلب عون من المجتمع الدولي تمويلاً لإنعاش اقتصاد لبنان المنهار، وتعزيز مشاريع القطاعين العام والخاص في البلاد، والتي من شأنها أن تساعد في إعادة إحياء الاقتصاد اللبناني.

كما أكد عون على أهمية مساعدة لبنان في استعادة الأموال المهربة من البنوك اللبنانية إلى الخارج، بعمليات فساد سابقة، ومحاسبة أصحابها والمتورطين بها.

يُذكر أن الوضع الاقتصادي اللبناني يعاني منذ أكثر من عامين، في ظل عدم استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وارتفاع نسبة التضخم والبطالة في البلاد، وهو ما يضع الحكومة الجديدة أمام مسؤوليات كبيرة ينبغي التصدي لها ومعالجتها.

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