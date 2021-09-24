الأمير هاري وميجان ماركل يزوران النصب التذكاري لاعتداءات 11 سبتمبر بنيويورك

الأمير هاري وميجان ماركل أمام النصب التذكاري لاعتداءات 11 سبتمبر بنيويورك

زار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل الخميس خلال وجودهما في نيويورك موقع مركز التجارة العالمي الذي شهد اعتداءات نفذها تنظيم “القاعدة” في 11 سبتمبر 2001.

وصعد هاري وميجان بداية إلى قمة برج “وان وورلد ترايد سنتر” العملاق في مانهاتن السفلى، يرافقهما رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو وحاكمة الولاية كاثي هوشول.

وكان الزوجان اللذان انسحبا من العائلة المالكة البريطانية ويعيشان راهناً في الولايات المتحدة يضعان كمامتين ويرتديان ثياباً داكنة.

واعتبرت الممثلة الأمريكية السابقة دوقة ساسكس البالغة من العمر 40 عاما أن “العودة أمر رائع”.

ثم انتقل هاري وميجان لزيارة البركتين المقامتين ضمن النصب التذكاري لاعتداءات 11 سبتمبر، وتحديدًا في النقطتين اللتين كان البرجان يقعان فيهما قبل أن تدمرهما في هذا التاريخ من العام 2001 طائرتان خطفهما انتحاريون من تنظيم “القاعدة”. وقد أسفرت هذه الاعتداءات التي أحيت الولايات المتحدة أخيرا ذكراها السنوية العشرين، عن 2977 قتيلا.

ومن المقرر أن يحضر هاري وميجان السبت الحفلة الموسيقية التي تقام في حديقة سنترال بارك العامة في نيويورك ضمن مبادرة لمنظمة “جلوبال سيتيزن” غير الحكومية تشمل حفلات مماثلة في عدد من الدول، وتهدف إلى التوعية بالمخاطر التي تهدد كوكب الأرض، كالتغير المناخي والمجاعات والأوبئة وغيرها.

ويدير هاري وميجان اللذان تخليا عن مسؤولياتهما في العائلة المالكة البريطانية واستقرا في كاليفورنيا وأسسا مؤسسة خيرية اسمها “آرتشويل”، وهي أيضاً مؤسسة للإنتاج المرئي والمسموع وقعت عقدين مربحين مع منصتي “نتفليكس” و”سبوتيفاي”.