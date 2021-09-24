أبو سبيحة: الخروج للتظاهر اليوم تأييد للإخوان المفلسين والمقاتلة ولـالمفتن الغرياني

حذر علي مصباح أبوسبيحة، رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الجنوبية، من خروج الليبيين إلى التظاهر اليوم في الميادين والشوارع بالعاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا أن ذلك يعد تأييدًا لجماعة الإخوان والجماعة المقاتلة التي وصفها بـ«المفلسة».

وقال أبو سبيحة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” خروجك للتظاهر اليوم يعنى تأييدك للإخوان المفلسين والجماعة المقاتلة، ولـ«المفتن الكبير» الجاهل الغريانى، وإنك فى صفهم وفى زمرتهم الموبوءة، بكل الأمراض النفسية”.

وأضاف:” احذر أخى الكريم أن تقع فى فتنتهم التى يخططون لها، مستغلين عواطف الجماهير الجياشة الكارهة لتصرفات جهلة وأغبياء مجلس النواب”.

ولفت أبو سبيحة، إلى أن تأييد دار «الفتن» الإفتاء للمظاهرات اليوم وعلى رأسها كبيرهم الذى أوغلهم فى الفتن، دليل على ضلالتها وعدم مشروعيتها، ولا تزيد الوطن إلا انقساما وتشظيا وفرقة، وتضعه على حافة الحرب».

واستطرد:” لعن الله الفتة ومن أوقدها ومن سعى إليها ومن أذكاها ومن دخل فيها عن قصد، فلله أشكو من شر هؤلاء، وأن يحفظ الوطن من كل بلاء”.

ودعا عبدالحميد الدبيبة وجماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة، في وقت سابق، إلى التظاهر اليوم الجمعة، رفضا لقرار سحب الثقة من الحكومة.