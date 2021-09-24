أذربيجان ترفع قضية دولية لاتهام أرمينيا بارتكاب “التطهير العرقي”

رفعت أذربيجان دعوى أمام محكمة الأمم المتحدة العليا تتهم فيها أرمينيا المجاورة بـ”سياسة التطهير العرقي ” التي تستهدف الأذريين.

تم رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية بعد أسبوع من قيام أرمينيا برفع دعوى ضد أذربيجان في نفس المحكمة العالمية في لاهاي ، متهمةً باكو بـ “سياسة الكراهية التي ترعاها الدولة ضد الأرمن”.

تركز كلتا القضيتيْن على النزاع الإقليمي الذي دام عقودًا بين البلدين والذي اندلع في صراع مسلح مرة أخرى العام الماضي، مما أسفر عن مقتل المئات.

في إشارة إلى اندلاع الأعمال العدائية؛ زعمت أذربيجان في ملفها أن “أرمينيا استهدفت مرة أخرى الأذريين لمعاملة وحشية بدافع الكراهية العرقية”، وفق ما صدر عن المحكمة في بيان.

وبحسب حيثيات القضية فإن سياسات أرمينيا وسلوكها في التطهير العرقي والمحو الثقافي وإثارة الكراهية ضد الأذريين تنتهك بشكل منهجي حقوق وحريات الأذريين، وكذلك حقوق أذربيجان الخاصة، مع اتهام أرمينيا بخرق اتفاقية دولية تهدف إلى القضاء على التمييز.

واستشهدت أرمينيا الأسبوع الماضي بالاتفاقية نفسها في رفع قضيتها إلى المحكمة التي تتعامل مع النزاعات بين الدول، علمًا بأن البلديْن كليهما وقّعا على الاتفاقية.

الخلاف القانوني هو أحدث معركة حول منطقة ناغورنو كاراباخ في أذربيجان التي كانت تحت سيطرة القوات المدعومة من الحكومة الأرمينية لأكثر من ربع قرن.

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