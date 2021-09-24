المشري يبحث مع السفير الألماني آخر مستجدات الوضع في ليبيا

طرابلس 24 سبتمبر 2021 (وال)- بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، مع السفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت”، آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه “المشري” أمس الخميس، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وأكد “المشري” على ضرورة التوافق بشأن قوانين الانتخابات، وعدم اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب.

كما عبر المشري عن حرص المجلس؛ على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وبذل كل الجهود لحلّ العقبات التي تحول دون إجرائها. (وال)

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