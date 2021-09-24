الرئيس اللبناني يبحث مع وزير الطاقة سبل حل أزمة الكهرباء

الرئيس اللبناني ميشال عون

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، أوضاع مؤسسة كهرباء لبنان والعقبات التي تواجه استمرارها في إنتاج الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوزير الطاقة والمياه وليد فياض بقصر الرئاسة ببعبدا. وتضمن اللقاء استعراض الإجراءات الواجب اعتمادها لحل هذه الأزمة، فضلا عن وضع المحروقات في البلاد عموما لا سيما المازوت والبنزين.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان (المسئولة عن إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على كافة الأراضي اللبنانية)، قد حذرت أمس من وجود مخاطر عالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل للكهرباء، عن كافة الأراضي اللبنانية أواخر شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعد نفاد كامل خزين المحروقات لديها أو عدم التمكن من تأمين استقرار وثبات الشبكة الكهربائية، في ظل إنتاج لا يتعدى 500 ميجاوات.