الشرطة البريطانية تعتقل 39 محتجاً أغلقوا ميناء دوفر

اعتقلت الشرطة البريطانية 39 ناشطاً من نشطاء المناخ، على خلفية إغلاقهم ميناء دوفر في لندن، أحد أنشط الموانئ الأوروبية من حيث حركة الشحن.

وقد أوقف الناشطون، وهم أعضاء في جماعة “اعزلوا بريطانيا”، حركة المرور ذهاباً وإياباً في الميناء، واستمروا في اعتصامهم إلى أن أبعدتهم الشرطة وأعادت الحركة الطبيعية للميناء بعد توقفه لمدة تقارب الثلاث ساعات.

وتعود أسباب الاحتجاج بحسب “اعزلوا بريطانيا”، إلى التأثير السلبي الكبير الذي يُخلّفه الميناء بحق المناخ.

ووجهت المحكمة العليا إنذاراً إلى أعضاء الجماعة، ما يعني إيداعهم السجن في حال أغلقوا الميناء مجدداً.

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