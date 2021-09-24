ليبيا نيوز

الشرطة البريطانية تعتقل 39 محتجاً أغلقوا ميناء دوفر

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتقلت الشرطة البريطانية 39 ناشطاً من نشطاء المناخ، على خلفية إغلاقهم ميناء دوفر في لندن، أحد أنشط الموانئ الأوروبية من حيث حركة الشحن.

وقد أوقف الناشطون، وهم أعضاء في جماعة “اعزلوا بريطانيا”، حركة المرور ذهاباً وإياباً في الميناء، واستمروا في اعتصامهم إلى أن أبعدتهم الشرطة وأعادت الحركة الطبيعية للميناء بعد توقفه لمدة تقارب الثلاث ساعات.

وتعود أسباب الاحتجاج بحسب “اعزلوا بريطانيا”، إلى التأثير السلبي الكبير الذي يُخلّفه الميناء بحق المناخ.

ووجهت المحكمة العليا إنذاراً إلى أعضاء الجماعة، ما يعني إيداعهم السجن في حال أغلقوا الميناء مجدداً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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